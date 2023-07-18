Meteoroloji’den uyarı: Önümüzdeki altı güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19-24 Temmuz tarihleri arasında tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkacağını duyurdu.
MGM, güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyardı.
MGM’den yapılan uyarıda şunlar dendi:
*Yapılan son değerlendirmelere göre; halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizdeyse mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.
*Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C) şöyle:
Ankara : 32-36
İstanbul : 32-35
İzmir : 37-38
Edirne : 38-41
Çanakkale : 34-40
Muğla : 39-41
Adana : 35-37
Antalya : 39-41
Kayseri : 31-34
*Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.