Meteoroloji’den uyarı: Önümüzdeki altı güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19-24 Temmuz tarihleri arasında tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkacağını duyurdu.

MGM, güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyardı.

MGM’den yapılan uyarıda şunlar dendi:

*Yapılan son değerlendirmelere göre; halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizdeyse mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

*Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C) şöyle:

Ankara : 32-36

İstanbul : 32-35

İzmir : 37-38

Edirne : 38-41

Çanakkale : 34-40

Muğla : 39-41

Adana : 35-37

Antalya : 39-41

Kayseri : 31-34

*Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.