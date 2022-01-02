Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, bazı bölgelerde yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışlarla ilgili uyarı geldi.

Kuvvetli sağanak Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bekleniyor. AFAD da Rize, Artvin’in kuzeyi, Trabzon’un batısı ile Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini bildirerek uyarı yaptı.

.@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Yarın (Pazar)



📍Rize, Artvin’in kuzeyi, Trabzon’un batısı ile Giresun’un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.



⚠️ Su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun pic.twitter.com/IuBB5kfIMd — AFAD (@AFADBaskanlik) January 1, 2022

Yağışların Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu’nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.