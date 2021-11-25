Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den üç ile yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu sabah saatlerinden itibaren Bingöl, Tunceli ve Elazığ’da yoğun kara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılan duyuruda kar yağışının gece yarısına kadar sürebileceği bildirildi.


Su baskını uyarısı

Diğer yandan kuzey ve iç kesimlerde sıcaklığın iki ila dört derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Hatay, Sivas, Kayseri, Rize, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmurla sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Bu yüzden meteoroloji su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

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