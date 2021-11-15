Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’nin son değerlendirmesine göre, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu ve Çanakkale’de sağanak yağış bekleniyor.

Buna göre ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesinde öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Ege’de de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Akdeniz’de ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Doğu Anadolu’daysa sıcaklık mevsim normallerinde bekleniyor, parçalı ve az bulutlu bir hava tahmini var.