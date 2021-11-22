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Yaramazlara biraz batar!

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Antalya, Trakya ve Çanakkale’de sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji değerlendirmesine göre, ülkenin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleriyle Antalya’nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.


Buna göre bölgelerin genel tahminleri şu şekilde:

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ege

Az bulutlu, zamanla kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, Antalya’nın batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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