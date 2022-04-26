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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den sağanak ve toz taşınımı uyarısı


Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Kırklareli ve Edirne ile Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeyse toz taşınımı etkili olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Sivas, Kayseri ve Malatya çevreleriyle Kastamonu ve Karabük’ün güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.


Hava sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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