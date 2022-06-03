Meteoroloji’den sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporunda Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

🗓3 Haziran 2022 (Cuma)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌫️Toz Taşınımı Bekleniyor!

🌡Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. pic.twitter.com/oaYBIWWG30 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 3, 2022

Rapora göre Türkiye genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla’nın iç kesimleri, Balıkesir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Suriye kaynaklı toz taşınımı, dün Hatay kent merkezi ve ilçeleri ile Adıyaman, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve birçok ilde etkisini göstermişti. Son değerlendirmeye göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında toz taşınımının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altı-10 derece üstünde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

