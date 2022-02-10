Meteoroloji’den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’ysa kar yağışlı olacak. Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde üç ila altı derece azalacağı, batı kesimlerde bir ila üç derece artacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan Meteoroloji tarafından 10 il için turuncu 16 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.