Meteoroloji’den Marmara ve Ege için lodos uyarısı

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak geleceğin yetişkinleri olan çocuklarımıza da şimdiden bu konuda bilinç kazandırmak büyük önem taşıyor. Çünkü görünüşe göre gelecek nesiller iklim krizinin etkilerini, bizlerden çok daha derin hissedecek.