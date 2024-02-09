Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den Marmara ve Ege için lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de kuvvetli lodos beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:


“Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (lodos) Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat, hamleli 80 km/saat), Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat), bu illerin yüksek kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.”

Pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 9 Şubat 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Çocuklara sürdürülebilirliği anlatmanın yolları

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak geleceğin yetişkinleri olan çocuklarımıza da şimdiden bu konuda bilinç kazandırmak büyük önem taşıyor. Çünkü görünüşe göre gelecek nesiller iklim krizinin etkilerini, bizlerden çok daha derin hissedecek.