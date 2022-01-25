Meteoroloji’den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporuna göre ülke genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtilirken, Marmara ile Ege’de kısa süreli fırtına beklendiğini duyuruldu.

🗓25 Ocak 2022 (Salı)

☃️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor!

⚠️Çığ Riskine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı:Ülkemiz genelinde azalan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/sZ5DsaCoSB — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 25, 2022

Ülke genelinde azalan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar olmak üzere yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin altı çizildi.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.