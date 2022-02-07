Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Marmara’nın batısıyla Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğini bildirdi.

🗓7 Şubat 2022 (Pazartesi)

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor!

🌡Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/D1Nlb0cx5U — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 7, 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bilgi notuna göre yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara’nın batısı ile Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Rüzgarın zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 – 80 km / saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililer uyarıldı.

Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde iki ila dört derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.