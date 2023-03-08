Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük tahmin raporuna göre İzmir, Aydın ve Edremit Körfezi çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Deprem bölgesindeki illerde de yağış bekleniyor.

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Günlük tahmin raporu şöyle: ”Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Bartın, Malatya, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.”

Hava sıcaklığının Marmara ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üç ila beş derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.