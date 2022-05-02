Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur’un doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Günlük tahmin raporuna göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Yağışların Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 2, 2022

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya’nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur’un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları iç ve güneydoğu kesimlerde iki ila altı derece artacak.