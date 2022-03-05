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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusuyla Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu yüzden Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı.


Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebilir.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde üç ila beş derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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