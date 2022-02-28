Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Marmara, Ege, Karadeniz’in orta be batı bölümleri, Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batı kesimleri sağanak yağışlı olacak. Yağışların Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

🗓28 Şubat 2022 (Pazartesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı,⤵️ pic.twitter.com/58WzEWnlto — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 28, 2022

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçları için çığ uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde iki ila dört derece düşeceği, Karadeniz’in orta ve doğu kesimlerindeki kıyılarda bir ila üç derece yükseleceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.