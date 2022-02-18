Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji günlük raporunda (18 Şubat) İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.

🗓18 Şubat 2022 (Cuma)

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. pic.twitter.com/vsJHBQ1wXI — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 18, 2022

Batı Karadeniz’de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu’nun kuzeyi) bu sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur iç ve yüksek kesimlerdeyse kuvvetli kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Bunun sebep olabileceği sel, su baskını, iç kesimlerde tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı.

Diğer yandan hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin iki-beş derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.