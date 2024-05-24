Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) iç kesimler, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

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Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altına düşmesi bekleniyor.

MGM, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyiyle Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında ve Mersin’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekliyor.

Yağışların Hatay çevresinde çok kuvvetli olması beklendiğinden meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı.