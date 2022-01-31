Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, orta ve doğu Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacak.

🗓31 Ocak 2022 (Pazartesi)

☔Kuvvetli Yağışa ve ☃️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor!

🌡Hava Sıcaklığı: Halen mevsim normalleri altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. pic.twitter.com/xdYDqj20Oa — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 31, 2022

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da kuvvetli sağanak, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde de yoğun kar bekleniyor.

Diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

Halen mevsim normalleri altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.