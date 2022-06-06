Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak beklenen Trakya’daki üç il için sarı kodlu uyarı verdi.

Sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Ayrıca, Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı bekleniyor.