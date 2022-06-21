Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz’in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgeler: Marmara’nın doğusunda (İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir’in güneydoğusu), Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın’ın iç kesimleri ve Kastamonu’nun güneyi), Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı’nın kuzeybatısı, Eskişehir’in doğusu, Afyonkarahisar’ın Doğusu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Nevşehir’in güneyinde, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevreleri.

MGM, bu bölgelerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerdeyse mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.