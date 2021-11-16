Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur varken, Marmara ve Kuzey Ege’de ise kuvvetli poyraz etkili olacak.

Buna göre Türkiye’nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri ile Balıkesir ve Kastamonu’nun kuzey, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerinde bir ila üç derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Pus ve sis uyarısı

Meteoroloji, iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgilileri ve vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.

Kuvvetli rüzgar

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara ve görevlilere kuvvetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması çağrısı yapıldı.