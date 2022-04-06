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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneyinde, akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi geneliyle Göller Yöresi, Eskişehir ve Konya çevrelerinde, gece de Antalya, Karaman ve Niğde çevrelerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

MGM, çoğunluğu Türkiye’nin batısındaki 30 ili sarı kodla, tamamı doğudaki yedi ili de turuncu kodla uyardı.


Harita: MGM

Uyarı şöyle: ”Yarın (07.04.2022) öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneyinde(Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in güneyi, Bursa’nın güneyi) akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi geneli ile Göller yöresi ve Eskişehir ve Konya çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya’nın Doğusunun yüksekleri ile Karaman ve Niğde çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege’de akşam saatlerinde, diğer kesimlerde gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.”

Diğer yandan Marmara’nın güneyi için de ayrı bir uyarı yayınlandı. Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli’nde su baskınları olabileceği belirtildi.

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