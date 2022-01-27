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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den kar uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi.


Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görülecek.

Hava sıcaklığının Trakya ile Kuzey Ege’de bir ila üç derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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