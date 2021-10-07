Meteoroloji’den İstanbul’un kuzey kesimleri ve altı il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre bugün İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli’nin kuzey kesimleri, akşam saatlerinde de Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Diğer yerlerin günü az bulutlu ve açık bir havada geçireceği belirtildi.

Tahminler şöyle:

MARMARA

ÇANAKKALE 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C

Az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 14°C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

ADANA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 8°C, 25°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

TOKAT 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KARS 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

URFA 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık