Meteoroloji’den İstanbul’un kuzey kesimleri ve altı il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre bugün İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli’nin kuzey kesimleri, akşam saatlerinde de Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.
Diğer yerlerin günü az bulutlu ve açık bir havada geçireceği belirtildi.
Tahminler şöyle:
MARMARA
ÇANAKKALE 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
ADANA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 8°C, 25°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.
TOKAT 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KARS 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
URFA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık