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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den İstanbul için ‘sarı’ kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına kdar devam edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir”.


‘Sarı’ kodlu uyarı ”Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması” gereken durumlarda yapılıyor.

İstanbul’un yanı sıra Marmara’nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiği bildirildi.

Tahmin bilgileri şöyle: “Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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