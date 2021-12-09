Meteoroloji’den iki bölge için sağanak bir bölge için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak.

Haftalık Hava Durumu

(9 – 15 Aralık 2021)

Hava sıcaklıklarının natı kesimlerden başlayarak artarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ksb3Jo6cCq — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 8, 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın, Sinop ve Sivas çevreleri, Kastamonu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Hatay’ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Edirne çevreleri, İzmir’in güney ve batı ilçeleri, Aydın’ın kıyı kesimleri ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de dört dereceye artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda iki ila dört derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.