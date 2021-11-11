Meteorolojiden buzlanma ve ‘zirai don’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan duyuruda ‘zirai don’ tehlikesine dikkat çekildi.

🗓11 Kasım 2021 (Perşembe)

❄️Zirai Don Tehlikesine Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı:Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/87C87YiOY2 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 11, 2021

Duyuruya göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İç Anadolu’nun kuzey, Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji bu sebeple zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerdeki çiftçilere ve ilgililere uyarıda bulundu.

Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.