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Yaramazlara biraz batar!

Meteorolojiden buzlanma ve ‘zirai don’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan duyuruda ‘zirai don’ tehlikesine dikkat çekildi.

Duyuruya göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.


İç Anadolu’nun kuzey, Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji bu sebeple zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerdeki çiftçilere ve ilgililere uyarıda bulundu.

Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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İstanbullu Dolmabahçe’ye koştu: Atatürk bizim umudumuz

Bu sabah saat 09:05’te Türkiye’de hayat durdu. Sürücüler kontak kapatıp araçlarından indi, öğrenciler derse, emekçiler işe ara verdi. Ülkenin dört bir yanındaki milyonlar Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. O’na özlem duyanların İstanbul’daki adresi 83 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ydı.