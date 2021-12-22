Meteoroloji’den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, ülke genelinde buzlanma ve don olayına karşı yetkilileri ve trafiğe çıkacakları uyardı.

🗓22 Aralık 2021 (Çarşamba)

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: İç ve doığu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/WW5qwF3e8A — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 22, 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları iki ila altı derece azalacak. Diğer bölgelerin mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Karadeniz kıyılarındaysa kar bekleniyor. Diğer yandan MGM buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Iğdır ile Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle 736 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Ağrı ve Kars’ta ölçüldü.

