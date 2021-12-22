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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, ülke genelinde buzlanma ve don olayına karşı yetkilileri ve trafiğe çıkacakları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları iki ila altı derece azalacak. Diğer bölgelerin mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.


Karadeniz kıyılarındaysa kar bekleniyor. Diğer yandan MGM buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı.

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Tunceli, Iğdır ile Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle 736 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Ağrı ve Kars’ta ölçüldü.

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