Meteoroloji’den 67 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre ülkede etkisini gösteren lodos bugün de devam edecek. Kuvvetli rüzgar saat 00:00-22:00 arasında etkili olacak.

Rüzgarın hızının yer yer 100 kilometreyi aşması beklenirken, 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sarı ve turuncu kodla uyarılan iller. Grafik: MGM

Dün yaşanan fırtına sonrası İstanbul’da dört, Kocaeli’ndeyse iki kişi hayatını kaybetmişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarısında şunlar kaydedildi: “Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu’nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgarın saat 00:00-22:00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Ege bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Ege bölgesindeyse kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bölgeyi etkileyecek yağışlar, Denizli’de etkisini hafta boyunca ara ara kuvvetli yağışlarla etkisini gösterecek.

Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Fırtına saatte 50-60 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Batı Akdeniz’de sağanak

Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde başlayacak kuvvetli sağanak 14:00’e kadar etkili olacak.