Meteoroloji’den 56 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporunda 50 kente sarı, altı kente turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Açıklamada, Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar görülecek.

🗓2 Şubat 2022 (Çar)

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor

🌡Hava Sıcaklığı:K.deniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor pic.twitter.com/02oZuTW0N1 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 2, 2022

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak’aysa sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetle esen rüzgar görülecek.

İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Akdeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun iç kesimleri kar yağışlı olacak. Türkiye genelinde kuvvetli lodos etkili olacak.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarıyla İç Anadolu’nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul’a dair uyarı notu yayınlayarak kentte başlayan yağışın akşam saat 19:00’a kadar süreceğini duyurdu. Kuvvetli yağışla oluşacak sel baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.