Meteoroloji’den 55 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Harita: MGM

Hava raporu tahminlerine göre Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bugün beklenen yağışlar Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’de etkili olacak.

Ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

🗓8 Şubat 2022 (Salı)

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor!

🌡Hava Sıcaklığı: Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, ⤵️ pic.twitter.com/oIlFMpBpfm — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 8, 2022

Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Ege’de dört ila sekiz derece azalacağı, iç ve kuzeydoğu kesimlerde bir ila üç derece artacağı tahmin ediliyor.