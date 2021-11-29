Meteoroloji’den 52 il için uyarı

Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji, 17 ili turuncu, 35 ili de sarı kod ile uyardı.

🗓29 Kasım 2021 (Pazartesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/Ia4Xdjoihk — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 29, 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara’da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Yer yer fırtına beklenen bölgelerde vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Turuncu uyarı yapılan iller

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.

Sarı uyarı yapılan iller

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize.

İstanbul için fırtına uyarısı yapılmıştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul’da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunmuştu. Vali Yerlikaya, “Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım” demişti.