Meteoroloji’den 50 il için uyarı

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, batı illerinde yağışlı hava sona ererken, Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimleri kar yağışlı, Karadeniz ve Akdeniz’in kıyı kesimleriyse sağanak yağışlı olacak.

🗓9 Şubat 2022 (Çarşamba)

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor!

🌡Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/CpaVpFPPGQ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 9, 2022

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde dört ila sekiz derece düşmesi beklenirken, doğu illerinde bir ila üç derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu’da kuvvetli poyraz etkili olacak.

Meteoroloji 23 ili turuncu, 27 ili de sarı kodla uyardı.