Meteoroloji’den 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük tahmin raporunda 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan illerde toz taşınımı, kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Harita: MGM

Değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bugün Marmara’nın batısıyla İzmir, yarın sabah saatlerindeyse Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Dün bazı illerde toz taşınımı nedeniyle trafik durdurulmuştu.

Fırtına uyarısı

Rüzgarın bugün güney ve güneybatı (lodos) yönlerden İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale illeri ile Ankara’nın güneyinde ve doğusunda), Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu) ve Doğu Karadeniz’de (Giresun, Trabzon, Rize illeri ile Artvin’in iç kesimleri) fırtına (50-70 km/saat) ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.