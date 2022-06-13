Meteoroloji’den 42 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 42 il için sarı, bir il için de (Hatay) turuncu kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Fotoğraf: MGM

MGM günlük tahmin raporuna göre şu bölgelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Marmara’nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Tekirdağ’ın batı çevreleri ile Çanakkale’nin kuzeybatı kesimleri.

Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üç-altı derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.