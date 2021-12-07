Meteorolojiden 35 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan sele ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, İzmir ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken, yağışların kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

🗓7 Aralık 2021 (Salı)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı:Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/gh3ORqjLGl — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 7, 2021

Adana, Amasya, Artvin, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Giresun Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük ve Osmaniye illeri için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sıcaklıkların Marmara ve Ege’de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.