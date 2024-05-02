Meteorolojiden 34 ile ‘sarı’ kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 34 il için kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ‘sarı’ kodlu uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘sarı’ kod uyarısında bulundu. 34 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Sarı kodla uyarılan iller şöyle:
- Adana
- Ağrı
- Artvin
- Bitlis
- Diyarbakır
- Erzincan
- Giresun
- Hakkari
- Malatya
- Mardin
- Ordu
- Siirt
- Trabzon
- Şanlıurfa
- Bayburt
- Şırnak
- Iğdır
- Adıyaman
- Amasya
- Bingöl
- Çorum
- Elazığ
- Erzurum
- Gümüşhane
- Kars
- Kahramanmaraş
- Muş
- Rize
- Tokat
- Tunceli
- Van
- Batman
- Ardahan
- Osmaniye
Sarı kod uyarısı nedir?
Bu kod hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.