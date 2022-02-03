Meteoroloji’den 33 il için uyarı

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre altı il için turuncu, 27 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Harita: MGM

Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgeleri sağanak yağışlı, Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Akdeniz ve Karadeniz’in yüksek kesimleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

🗓3 Şubat 2022 (Perşembe)

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Bekleniyor!

🌡Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/MYCtVuyUtK — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 3, 2022

Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski var. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı gerçekleşebilir. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı bekleniyor.