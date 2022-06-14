Meteoroloji’den 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 ili sarı, dört ili de turuncu kodla uyardı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporuna göre şu bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görecek: Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis.

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin’in iç kesimleri ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üç ila beş derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.