Meteorolojiden 29 kente ‘sarı’ kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) aralarında İstanbul ve İzmir’in de olduğu 29 kenti ‘sarı’ kodla uyardı.
MGM yetkilileri, Van ve Hakkari’de de kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek sel ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
Sarı kodla uyarılan iller şöyle:
- Adana – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Antalya – Gök gürültülü sağanak bekleniyor
- Balıkesir – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Bayburt – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Bingöl – Gök gürültülü sağanak bekleniyor
- Çanakkale – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Edirne – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Elazığ – Gök gürültülü sağanak bekleniyor
- Giresun – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Gümüşhane – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Hakkari – Yüksek kesimler için kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan riski
- İstanbul – Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
- İzmir – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Karaman – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Kayseri – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Kırklareli – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Kocaeli – Gök gürültülü sağanak bekleniyor
- Konya – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Malatya – Gök gürültülü sağanak bekleniyor
- Niğde – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Ordu – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Rize – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Sivas – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Tekirdağ – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Tokat – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Trabzon – Kuvvetli rüzgar bekleniyor
- Tunceli – Gök gürültülü sağanak bekleniyor
- Van – Yüksek kesimler için kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan riski
- Yalova – Gök gürültülü sağanak bekleniyor