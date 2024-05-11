Meteorolojiden 29 kente ‘sarı’ kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) aralarında İstanbul ve İzmir’in de olduğu 29 kenti ‘sarı’ kodla uyardı.

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MGM yetkilileri, Van ve Hakkari’de de kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek sel ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Sarı kodla uyarılan iller şöyle: