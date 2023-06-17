Meteoroloji’den 29 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle: “Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Edirne, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Bartın, Uşak, Düzce, Ankara, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Eskişehir, Denizli, İstanbul, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Zonguldak, Karabük.”
Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış görülebileceğini kaydeden MGM, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları uyardı.