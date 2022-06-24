Meteoroloji’den 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 ili sarı, üç ili de turuncu kodla uyardı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Harita: MGM

MGM günlük tahmin raporuna göre ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Şu bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor: Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey çevreleri.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur’un doğu, Antalya’nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum’un kuzey, Tunceli ve Malatya’nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da mevsim normallerinin iki ila dört derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.