Meteoroloji’den 23 il için sarı, turuncu ve kırmızı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop’u kırmızı kodla uyardı. Bu illerde yağışların aşırı olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan riskine karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.

Ayrıca sekiz il sarı, dokuz il de turuncu kodla uyarıldı.

Harita: MGM

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana’nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun’un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.