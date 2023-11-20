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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 20 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sekiz ili turuncu, 12 ili sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM Adıyaman, Bitlis, Kars, Malatya, Muş, Sinop, Ağrı, Elazığ, Erzurum, Mersin, Kahramanmaraş ve Ardahan’ı sarı; Artvin, Erzincan, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Kastamonu, Rize ve Tunceli’yi turuncu kodla uyardı.


Bu illerin genelinde şiddetli rüzgar; Kars, Ağrı ve Ardahan’da kar; Artvin, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Muş, Şırnak, Bingöl, Rize ve Tunceli’de hem kar hem yağmur bekleniyor.

MGM vatandaşları şiddetli rüzgar, sel, heyelan, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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