Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahmininde 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Harita: MGM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Türkiye genelinde çok bulutlu bir havanın hakim olacak.

Marmara’nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde iki ila dört derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.