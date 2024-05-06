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Yaramazlara biraz batar!

Meteorolojiden 18 il için ‘sarı’ kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 ili kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek ‘sarı’ kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sarı kodla uyarılan iller şöyle:

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan.

Sarı kod uyarısı nedir?

Bu kod hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

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