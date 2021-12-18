Meteoroloji’den 17 il için sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca MGM, 17 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Harita: MGM

Yağışların kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Buna göre yağışların, Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzey ve batısı, Bursa’nın güneyi, Konya’nın güney ve batısı, Burdur’un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta çevreleri, Antalya çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli’nin yüksekleri ile Muğla’nın Yüksekleri, Antalya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.