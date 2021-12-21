Meteoroloji’den 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji’den, kar yağışı beklenen altı il için ‘turuncu’, karla karışık yağmur beklenen 10 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, dün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de etkisini arttıran yağışlar, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak. Bu bölgeler için ‘turuncu kod’la uyarı yapıldı.

Yağışların, bugün sıcaklığın düşüşüyle kıyı kesimlerde de kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yoğun kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara’nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bu sebeple Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için ‘sarı kod’lu uyarı yapıldı.