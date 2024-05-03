Meteorolojiden 15 ile ‘sarı’ kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 ili ‘sarı’ kodla uyardı. Bazı bölgelerde de toz taşınımı etkisini sürdürüyor.
Sarı kodla uyarılan iller şöyle:
- Adana
- Edirne
- Hakkari
- Kars
- Mardin
- Tekirdağ
- Şırnak
- Osmaniye
- Ağrı
- Erzurum
- Hatay
- Kırklareli
- Siirt
- Van
- Iğdır
Sarı kod uyarısı nedir?
Bu kod hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.