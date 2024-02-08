Meteoroloji’den 14 ile çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 ili sarı kodla uyardı.
Müdürlük Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır’ı sarı kodla uyardı.
Bu iller için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 ili sarı kodla uyardı.
Müdürlük Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır’ı sarı kodla uyardı.
Bu iller için çığ uyarısı yapıldı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.953,08 puanla rekor seviyeyi gördü.
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Şimdiki adı X olan Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından desteklenen Bluesky halka açıldı. Daha önce davetiye sistemiyle üye olunabiliyordu.
Ekonomistler Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sunduğu enflasyon raporu beğenmedi. Özgür Demirtaş ‘erkan faiz indirimi’ uyarısı yaparken, Veysel Ulusoy “Doğru ölçülüp, yanlış sunulan enflasyonun raporu mu olur” dedi. Karahan’ın bugün kamuoyuna duyurduğu yılın ilk enflasyon raporunda 2024 sonu beklentisi 36, 2025 sonu beklentisi 14 ve 2026 sonu beklentisi yüzde 9 olarak açıklandı. Ekonomistler Karahan’ın sunumunda […]
Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan “Geçinebiliyor musunuz” sorusunu cevaplamadı.